Anja Zeidler und Mimiks in Amerika :  Liebesferien in New York

Nach ihrem Liebes-Outing vor rund zwei Wochen sind Fitnessmodel Anja Zeidler (23) und ihr Liebster, der Luzerner Rapper Mimiks (24), gemeinsam in den Liebesferien in den Vereinigten Staaten.

Auch wenn sich beide noch davor scheuen, Pärchenbilder zu posten, sprechen ihre Schnappschüsse auf den sozialen Netzwerken eine eindeutige Sprache: Die beiden Turteltauben sind nicht nur im selben Flugzeug unterwegs, sondern besuchen auch zeitgleich Sehenswürdigkeiten in New York wie das 9/11 Memorial und den Times Square.

Ihre Anhänger freuen sich mit den beiden Verliebten. In den Kommentaren zu ihren Fotos auf Instagram schreiben sie etwa: «Viele schöne Stunden mit Anja», «Erste Ferien mit Anja» und «Viel Spass euch zwei».

Nicht der erste Liebesurlaub

Gerüchten zufolge soll das nicht der erste Liebesurlaub von Zeidler und ihrem Rapper sein. Schon vor acht Wochen gab es Vermutungen, dass sie gemeinsam in Nizza unterwegs sind. Zeidler schrieb unter ein Bild, auf dem sie eine unbekannte Hand hält: «Come swim with me» (dt. «Komm, schwimm mit mir»).

Die Luzerner Schönheit bestätigte Ende Oktober die Beziehung mit einem Facebook-Kommentar. Zu einem Songausschnitt von Mimiks schrieb sie damals: «Proud of my man Mimiks» (dt. «Stolz auf meinen Mann Mimiks»). Dieser rappte: «Wenn ich dich gseh, dreih i düre so wie van Gogh.» So herzig! (bnr)