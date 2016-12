Anita Buri von Eros verlassen :  Warum hält es kein Mann mit ihr aus?

Ex-Miss-Schweiz Anita Buri (38) ist wieder Single. Die Thurgauer Frohnatur und ihr Tessiner Freund Eros (46) gehen nach eineinhalb Jahren getrennte Wege. «Wir hatten eine schöne Schmetterlingszeit, ins Level einer stabilen Beziehung haben wir es aber nicht geschafft», so Buri zur «Schweizer Illustrierten». Gemäss Insidern soll Eros den Schlussstrich gezogen haben. Angeblich ist es nicht das erste Mal, dass die schöne Thurgauerin verlassen wird. Doch warum hält es kein Mann mit der Miss Schweiz 1999 aus?

Mit Eros war bereits nach eineinhalb Jahren Schluss

Sie führt ein bewegtes Liebesleben – und eines im Rampenlicht. Ihr letzter Freund fühlte sich mit Buris Ruhm offenbar unwohl: Eros begleitete seine berühmte Ex-Freundin nur einmal an einen öffentlichen Anlass, mied nach dem grossen Liebes-Outing an der glamourösen Prix-Walo-Verleihung im vergangenen Mai das Rampenlicht.

Vor Eros war Buri knapp fünf Jahre lang mit Beachsoccer-Star Stephan Meier (34) zusammen, ehe vor gut zweieinhalb Jahren Schluss war. Damals sagte Buri, dass sie sich auseinandergelebt hätten, auch Meiers Beruf habe zur Trennung mit beigetragen. Die Liebe mit Ex-Radprofi Armin Meier (47) hielt nur eineinhalb Jahre, davor war die Thurgauerin fünf Jahre lang mit Ex-Nati-Fussballer Marc Hodel (46) verheiratet.

Sie soll in Beziehungen oft klammern

Gemäss Insidern soll das Model in Beziehungen oft klammern. Oder liegt es etwa am Dialekt, den viele unschön finden? So oder so – jetzt ist Buri wieder Single. Obwohl sie, wie BLICK weiss, kurz vor der Trennung noch hoffte, die Beziehung mit Eros kitten zu können.