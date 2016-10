Nach Liebesaus: Alphorn-Spielerin Eliana Burki lehrt jetzt Yoga

Neue Liebe, neue Berufung, neuer Ort. Die Solothurner Alphornspielerin Eliana Burki (33) hat sich still und leise neu erfunden. «Ich habe mich zur Yogalehrerin ausbilden lassen und lebe wieder in der Schweiz», sagt sie. Nachdem die Beziehung zu ihrem Freund Stee Gfeller (28) in die Brüche ging, brach sie ihre Zelte nach zwei Jahren in Los Angeles ab und stellte ein neues im Tessin auf.

Innere Mitte und Ruhe

«Manchmal muss etwas enden, damit Neues beginnen kann», sagt sie, die regelmässig Yogastunden im Garten des Luxushotels Giardino in Ascona TI gibt. «Ich liebe es, unter freiem Himmel meine innere Mitte zu spüren und die Ruhe weiterzugeben», so Burki, die rund um den Globus vor Hunderttausenden spielte, schon mit Soul-Star Joss Stone (29) auf der Bühne stand. «Sich weiterzuentwickeln, finde ich in jedem Bereich sehr wichtig. Musikalisch ist mir das die letzten Jahre gut gelungen. Nun ist das Menschliche dran», sagt sie lachend.

Eine neue Liebe

Eliana Burki, die zwischen Ascona und ihrer alten Wohnung in Zürich pendelt, spürt nicht nur die innere Mitte, sondern auch Schmetterlinge im Bauch. «Ich bin total verliebt», sagt sie. Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in der Limmatstadt lebt. Ihre Liebe sei noch sehr frisch.

«Wir haben uns an einem Literaturabend kennengelernt. Das Vertrauen war von Anfang an da, das ist wunderschön», schwärmt sie. «Die Liebe verleiht mir Flügel, im Yoga finde ich die Balance, und Musik ist meine Leidenschaft.»