Aargauer Altersheim-Köchin startet als Model durch :  Laura erobert Hongkong

Sie arbeitete fünf Jahre lang als Köchin im Altersheim – dann hat Laura Mattaboni (20) für ihren Traum vom Modeln den sicheren Job aufgegeben. Die vergangenen zwei Monate verbrachte die Aargauerin in Hongkong. «Ich wollte an der Fashion Week laufen. Doch als ich ankam, waren die meisten Castings schon vorbei. Für eine Show hats dann doch noch gereicht», sagt sie glücklich.

Umso besser erging es der 1,77 Meter grossen Schönheit abseits des Laufstegs. Lauras Look kommt an, ihr Typ ist in Hongkong begehrt. «Sie haben es gern, wenn man viel lacht.» So stand sie für die Magazine «Ming Pao Weekly» und «Horizon» vor der Kamera. Einzig mit dem asiatischen Essen hatte Laura Mattaboni ihre Mühe. «Ich habe in meinem Apartment selbst gekocht, vom lokalen Essen bekam ich Bauchschmerzen.»

Ging sie aber aus, hatte Laura Spass: «Ich lief bei einer Party des ‹Variety›-Magazins über den roten Teppich, das war mega.» Nun will die Aargauerin ihre nächsten Schritte in der Modewelt machen, auf dem Plan steht Mailand (I). «Ich liebe mein Leben, wie es ist.» Und das Altersheim kann ja noch etwas warten.