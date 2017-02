77 Bombay Street eröffneten Ski-WM in St. Moritz :  «2017 legen wir eine Pause ein»

77 Bombay Street rocken mit «Empire», der offiziellen Hymne zur Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz GR. «Es ist uns eine grosse Ehre, diesen Song zur WM beizusteuern», sagt Matt (34), ältester der vier Brüder der Familiencombo. Die Bündner sind selbst begeisterte Skifahrer und drücken besonders Carlo Janka (30) die Daumen, den sie schon persönlich kennengelernt haben.

Beinbruch mit Big Foots

«Es ist faszinierend, wie die Abfahrer in vier Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen und dann mit einer Kraft von 4G die Kurven meistern», so Matt, der den WM-Song komponiert hat. Er hat selbst schon Erfahrungen gesammelt, wie hart man auf einer vereisten Piste aufprallen kann. «Als Kind war ich auf diesen kurzen Big Foots unterwegs und habe mir bei einem Sturz das Bein gebrochen. Und auch mit dem Schlitten gab es einige schmerzhafte Stürze.» Den Schweizern traut er in St. Moritz mehr zu. «Ich glaube, dieses Jahr stehen die Chancen ausgezeichnet auf ein paar Medaillen für unsere Athleten», prognostiziert er.

Zeit zum Abschalten

Gemeinsam mit seinen Brüdern Joe (32), Esra (30) und Simri (27) hatte er gestern Montag seinen grossen Auftritt. Heute Dienstag werden sie nochmals ein grosses Konzert geben. Es sind voraussichtlich die zwei einzigen Auftritte der Band im 2017. «Wir werden in diesem Jahr etwas zurückfahren», so Matt. «Es ist Zeit, mal anzuhalten, eine Pause einzulegen und sich zu orientieren, welchen Weg man nun einschlagen will – fast ein wenig wie auf der Skipiste», sagt Matt. Er schreibt momentan an der ETH-Zürich seine Bachelor-Arbeit im Fach Lebensmittelwissenschaften und lebt als einziger der Brüder nicht in Chur, sondern in Basel. Die anderen drei betreiben in ihrer Heimatstadt ein Hostel, dazu ist Simri vor wenigen Tagen Vater des kleinen Laio Jamie geworden.

Ganz ruhig wird es also trotzdem nicht um 77 Bombay Street.