40 000 Fans feiern im Berner Stade de Suisse :  So schön war das Energy Air!

Bern hat gebebt! 40 000 Fans kreischten, tanzten, feierten gestern an der 3. Energy Air im rappelvollen Stade de Suisse, als gäbe es kein Morgen mehr. Schon am späten Nachmittag sorgte Newcomerin Izzy Bizu (22) für tolle Stimmung. «Es ist fantastisch! Vor einer so gigantischen Kulisse bin ich noch nie aufgetreten», schwärmt Chartstürmerin Dua Lipa (21). Danach ging es Schlag auf Schlag: DJ Antoine (41), Nena (56), Bligg (39) und die amerikanischen Überflieger von OneRepublic zündeten ihr Hit-Feuerwerk. «Wir könnten das Stadion gleich mehrfach füllen», freut sich Energy-Schweiz-Chef Dani Büchi (38) über den enormen Andrang. «Es ist einfach super geil hier», lautet Bliggs Fazit nach dem spektakulären Open Air bei prächtigstem Wetter.