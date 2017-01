2017 – ein sehr bewegtes Jahr :  Mit der Ruhe ist es vorbei

Radikale Umbrüche, anhaltende Terrorgefahr und heisse Liebessterne: Das prophezeit Madame Etoile fürs dieses Jahr. Laut der Starastrologin Monica Kissling (59) bleibt die Konstellation 2017 weiterhin kritisch. Das schafft ein Klima der Unsicherheit – bietet aber auch Chancen. Viele Menschen wollen neue, sinnvolle Wege gehen, dafür schaffen die Sterne dieses Jahr optimale Voraussetzungen.

Karriere

Gute Beziehungen sind 2017 alles. Vitamin B hilft bei Bewerbungen und Beförderungen. Allerdings könnten Begünstigungen auch ein Thema sein, das für Misstöne sorgt. Der Schlüssel zum Erfolg im Beruf heisst: Kooperation. Wer weiterkommen will, tut sich am besten mit Gleichgesinnten zusammen, vernetzt sich und nutzt soziale Netzwerke oder Crowdfunding. Sinnfindung im Beruf ist ein weiteres zentrales Thema. Viele Menschen wollen neue Wege gehen und etwas tun, was Sinn macht. Die Sterne schaffen optimale Voraussetzungen für alle, die bereit sind, auf Status zu verzichten.

Leidenschaftliche Liebessterne

Die Liebessterne bringen vor allem eines: Aufbruchstimmung. Für viele gibt es 2017 positive Veränderungen und angenehme Überraschungen. Routine im Beziehungsalltag hat unter den leidenschaftlichen Sternen kaum Platz, was sich stimulierend auf die Erotik auswirkt. Weil sich die Venus 2017 von Februar bis Anfang Juni ungewöhnlich lange im Feuerzeichen Widder aufhält, erwartet uns speziell im ersten Halbjahr eine besonders heisse und leidenschaftliche Phase.

Comeback der Ex-Partner

Ein besonders wilder Ritt auf dem Liebeskarussell erwartet uns im März und April. Die Liebesgöttin Venus wird rückläufig, und die Vergangenheit meldet sich zurück. Wir werden an vergangenes Liebesglück oder Liebesleid erinnert. Gut möglich, dass wir uns auf eine frühere Beziehung einlassen. Es geht aber nicht darum, Altes aufzuwärmen, sondern eher, es zu bereinigen und gut abzuschliessen.

Tipp: Nichts überstürzen! Vor allem im März ist in der Liebe mit grösseren Turbulenzen zu rechnen, was keine verbindlichen Entscheidungen erlaubt. Der Drang, sich aus Beziehungen zu lösen, ist gross, gleichzeitig wird dies durch seelische, sexuelle oder finanzielle Abhängigkeiten vorerst verhindert. Erst Mitte April, könnte eine schmerzliche Entscheidung anstehen.

Finanzielle Forderungen

Die einsetzende Rückläufigkeit der Venus ging in der Vergangenheit oft mit einer Wende an den Finanzmärkten einher. So ist in den Tagen um den 4. März Wachsamkeit ratsam. Zudem kann es im März zur Auflösung von geschäftlichen Kooperationen kommen. Es werden besonders viele Partnerschaften beendet oder neu aufgegleist. Auch alte Geschichten oder Schulden sind ein Thema: Das Steueramt, frühere Geschäftspartner oder Ex-Partner melden sich mit Forderungen zurück.

Tipp: In dieser Zeit keine Kredite aufnehmen und keine grösseren Investitionen tätigen!

Reise- und Abenteuerlust

2017 dürften viele Menschen von der Reiselust gepackt werden. Der starke Jupiter weckt den Drang, neue Horizonte zu erschliessen, etwas zu erleben und sich weiterzubilden. Wer reisen kann, sollte die Gelegenheit nutzen, denn im Ausland eröffnen sich 2017 neue Perspektiven.

Tipp: Paare können das neue Jahr für eine lang ersehnte Reise oder einen ausgedehnten Auslandsaufenthalt nutzen.

Weltgeschehen

Die Ruhe der letzten Jahrzehnte ist definitiv vorbei. Mit der Globalisierung und vor allem mit der Digitalisierung geht ein radikaler Umbruch einher, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. 2016 lösten sich sichere Strukturen und Landesgrenzen auf. Das führte zu Frustrationen und Ängsten. Der Ruf nach Sicherheit und Grenzen wurde laut. Das wird sich 2017 kaum ändern. Eine kritische Konstellation von Saturn und Chiron zeigt an, dass es weiterhin an Stabilität fehlt. Das schafft zusammen mit der anhaltenden Terrorgefahr ein Klima der Unsicherheit.

Gefahren

Die Unzufriedenheit vieler Menschen wird im neuen Jahr gross bleiben oder noch grösser werden. Rechtspopulisten bleiben auf dem Vormarsch, denn sie greifen Ängste auf und versprechen einfache Lösungen. Dagegen formiert sich Widerstand. Uranus signalisiert ein Erstarken der Opposition und bietet den Nährboden für eine Gegenbewegung. Menschen gehen für ihre Werte auf die Barrikaden und überlassen das Feld nicht den Populisten. Protektionismus und atomare Aufrüstung können zum Problem werden; diktatorisches Gebaren von Machthabern ist zunehmend eine Gefahr für die Demokratie.

Chancen

Zum Glück gibt es – im Gegensatz zu 2016 – auch eine sehr günstige Konstellation. Sie kommt von Saturn und Uranus und unterstützt nachhaltige Reformen, vor allem im Mai, November und Dezember. Die Bereitschaft, Kompromisse und pragmatische Lösungen zu finden, wächst. Auch persönliches Engagement von freiwilligen Helfern in Krisensituationen wird zunehmen. Viele Menschen wollen einen sinnvollen Beitrag leisten, packen beherzt zu und zeigen sich solidarisch.

Glaube

Global zeigt sich eine starke Tendenz, Glaubenssätze zum politischen Programm zu machen. So «glaubt» zum Beispiel Donald Trump nicht an den Klimawandel, während Vizepräsident Pence nicht an die Evolutionstheorie «glaubt». Fakten treten in den Hintergrund, persönlicher Glaube in den Vordergrund. Auch Fake News und Verschwörungstheorien werden ein grosses Problem sein. Die traditionellen Medien sind gefordert, fundierte Informationen entgegenzusetzen.

Wichtige Zeitfenster

Dass 2017 ein äusserst dynamisches Jahr wird, dürfte sich schon in der ersten Januarhälfte zeigen. Überraschende Ereignisse können uns zwischen dem 8. und 14. Januar vor eine ganz neue Situation stellen. So stehen schon bald Grundsatzentscheidungen an.

Im März und April müssen wir uns mit der Vergangenheit und mit alten Geschichten auseinandersetzen, Beziehungen klären und bereinigen. Für den Start von ganz neuen Projekten ist dieses Zeitfenster ungünstig.

Gute Phasen für Aufbruch und Neustart bieten sich hingegen Ende Januar, in der zweiten Maihälfte, Mitte September bis Mitte November.

MONICA KISSLING ALIAS MADAME ETOILE

Monica Kissling (59) ist Vizepräsidentin des Schweizer Astrologenbundes SAB. Neben astrologischen Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen ist sie Referentin an Astrologie-, Wirtschafts- und Trendtagungen. Monica Kissling ist seit 1989 für verschiedenste Printmedien sowie für Radio und TV tätig. madameetoile.ch