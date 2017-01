Schock-Geständnis von Charlie Sheen zur HIV-Erkrankung :  «Ich wollte mir sofort die Kugel geben»

Ende 2015 ging Charlie Sheen (51) mit seiner Schockdiagnose an die Öffentlichkeit: Der Hollywood-Star ist HIV positiv! Doch wie hart ihn der Befund tatsächlich getroffen hatte, behielt der «Two and a Half Men»-Star bisher für sich.

Sheen wollte nicht, dass sein Mami ihn findet

Einen Moment lang sah der 51-Jährige keinen Sinn mehr in seinem Dasein: «An dem Tag, an dem ich die Diagnose erhielt, wollte ich mir sofort die Kugel geben», gesteht er im Interview mit «Good Morning America’s». «Doch meine Mutter war da, und ich konnte es nicht vor ihr tun und ihr nicht zumuten, dass sie mich findet und die Sauerei wegmachen muss.»

Testperson für neues Medikament

Inzwischen beteuert der Film- und Serienstar, dass man auch mit HIV eine gute Lebensqualität geniessen kann. Sheen ist grosser Anhänger des neuen Medikaments PRO-140. Das steckt zwar noch in der Testphase und ist auch noch nicht zugelassen, aber Sheen ist gerne Versuchsperson. «PRO-140 ist kein scheusslicher Medikamenten-Cocktail, der viele Nebenwirkungen hat, sondern man bekommt pro Woche eine Spritze», erklärt der Schauspieler begeistert.

TV-Comeback in «Mad Families»

Nicht nur gesundheitlich, sondern auch beruflich läuft es für Charlie Sheen aktuell rund. Am 12. Januar feiert der Schauspieler mit der Premiere des TV-Films «Mad Families» sein Fernseh-Comeback.

In dem Film geht es um drei Familien, die am Wochenende des 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, aufgrund eines Buchungsfehlers alle den gleichen Campingplatz gebucht haben. Es dauert nicht lange, bis Chaos ausbricht. Neben Sheen ist in dem Film auch «King of Queens»-Star Leah Remini (46) zu sehen. (brc)