Schlangenfrau verbiegt sich für Star-Fotograf :  Nina im Model-Olymp

Vor drei Wochen hat sie die Trennung von ihrem Gatten bekannt gegeben (BLICK berichtete). Jetzt verdreht Schlangenfrau Nina Burri (39) den Männern schon wieder die Köpfe. Allen voran dem deutschen Starfotografen Peter Lindbergh (71), der sie an diesem Wochenende als Special Guest zu seiner grossen Werkschau in Rotterdam (NL) eingeladen hat. «Ich werde vor dem Who’s who der Modelbranche auftreten», freut sich Burri. «Das wird ein wahnsinnig aufregendes Fest!»

Burri kennt Lindbergh schon seit sechs Jahren. Damals hat er sie für die 30-Jahr-Jubiläumsausgabe der deutschen «Vogue» abgelichtet. «Wir verstanden uns von Anfang an blendend», so die Bernerin. «Ich bin fasziniert von seiner Liebenswürdigkeit, seinem Humor und seiner Professionalität.»

Lindbergh gehört seit den 70er-Jahren zu den berühmtesten Fotografen der Welt. Seine Bilder von Supermodels wie Cindy Crawford (50) und Naomi Campbell (46) sorgten ebenso für Aufsehen wie seine Porträts von Mick Jagger (73) und Tina Turner (76). Spektakulär war seine Ankündigung, im nächsten Pirelli-Kalender statt nackter Erotikmodels nur noch bekleidete Hollywood-Stars abzubilden.

Burri wird nach ihrem Auftritt bei Lindbergh zurück in ihre neue Heimat USA fliegen. Ihre Scheidung laufe, sagt sie. «Ich bin froh, dass ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann.» Dazu gehört auch ihr Engagement für Art on Ice Anfang 2017. «Und, wer weiss, vielleicht sogar schon bald ein weiteres Shooting mit Lindbergh», so Burri lachend.