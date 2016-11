Bizarres Foto-Shooting: Mickey Rourke boxt gegen Donald Trump

«F*ck Donald Trump» steht auf Mickey Rourkes durchgeschwitztem T-Shirt. Dort präsentiert der 64-Jährige in einem Ring in Hollywood seine Boxkünste.

In einem bizarren Foto-Shooting schoss der Schauspieler gestern einmal mehr gegen den neugewählten Präsidenten der USA und zeigte gleichzeitig, wie gut er in Form ist.

Rourke spuckt auf das Shirt

Das Shirt warf er beim Training bald schon in eine Ecke, spuckte darauf und trainierte in hautengen weissen Shorts weiter. Während der Kampf-Session durfte natürlich auch sein kleines Hündchen nicht fehlen. Ohne dieses sieht man den Star kaum noch.

Rourke befindet sich mitten in der Vorbereitung zum Film «Tiger», der in der Box-Welt spielt. Es ist ein Thema, das dem Schauspieler am Herzen liegt, schliesslich begann er seine Karriere als Boxer, bevor er sich anfangs der Achtzigerjahre für die Schauspielerei entschied.

Jetzt muss er seine Wut wegboxen

Der Star aus «The Wrestler» war einer der grössten Gegner von Trump. Während des Wahlkampfs fluchte er immer wieder derb über den Geschäftsmann.

«Ich würde mir lieber eine Pistole in den Hintern schieben und abdrücken, als für Donald Trump zu stimmen», sagte er vor einem halben Jahr zum Musikmagazin «Rolling Stone». Nun dürfte Rourke allen Grund haben, seine Wut wegzuboxen. (klm)