Sabine Dahinden dreht Familie Kopp den Strom ab :  Blackout-Experiment

Sie haben mit allem gerechnet – aber nicht damit, dass sie vier Tage lang im Dunkeln tappen müssen: Die Familie Kopp aus Biberstein AG hat sich freiwillig für ein viertägige Experiment der Sendung «Schweiz aktuell» auf SRF 1 gemeldet. «Wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen und haben mit verschiedenen Herausforderungen gerechnet», sagt Vater Stephan Kopp (43), Gemeindeschreiber in Biberstein. «Wir haben uns vorgestellt, dass wir unser Haus mit einer anderen Familie tauschen müssen oder dass es auf eine Reise geht.» Dann hätten sie aber gemerkt, dass das SRF-Team ihr Haus gründlich inspizierte. «Da dachten wir, dass es in diese Richtung gehen könnte.»

Sie lieben das Abenteuer

Heute wird ihnen der Strom abgestellt! Für Papa Kopp, der übrigens nicht mit alt Bundesrätin Elisabeth Kopp (80) verwandt ist, ist klar: «Wir sind eine aufgestellte Familie, die auch das meistern wird. Denn wir lieben Abenteuer. Gerne öffnen wir auch unsere Türen. Man wird alles von uns sehen, nur beim Duschen bleibt die Türe zu.» Der elfjährige Sohn Fabian war übrigens Grund für die Anmeldung bei der Serie, die unter dem Titel «Das Experiment» bis zum 30. Dezember läuft. Mutter Nathalie (46) schrieb an die Redaktion, dass Fabian am 29. Dezember Geburtstag feiert. «Er möchte einmal ein unvergessliches Fest erleben.» Das wird er – aber aufs Raclette wird er verzichten müssen.

Vertrauensperson der Bibersteiner

Als Gemeindeschreiber ist Vater Stephan die Vertrauensperson der Bibersteiner. Er kennt alle, und alle kennen ihn: Von der kaputten Strassenlampe bis zu Fragen bei Baugesuchen – Kopp weiss immer Rat. «Ich bin mich in meinem Job Abenteuer gewohnt», sagt er lachend.«So war das Projekt des neuen Schulhauses mit Turnhalle ein Hosenlupf.» Politisch seien sich er und seine Frau, die als Drogistin und bei der Dorfzeitung arbeitet, nicht immer einig. Er vertrete eher die Mitte, seine Frau sei links. Und worüber können sie sich auch mal streiten? «Wie in allen Familien geht es oft darum, dass die Kinder ihre iPhones und Tablets zu oft benutzen», sagt er. Das wird in den nächsten Tagen bei den Kopps nicht passieren. Es ist abends nicht nur zappenduster. Die vier werden spüren, wie abhängig sie vom Strom sind. Das wird garantiert ein bisschen ungemütlich.

Die Reihe «Blackout» von «Schweiz aktuell» hätte übrigens Anna Maier (39) moderieren sollen. Doch sie muss sich von einem Bandscheibenvorfall mit anschliessender Operation erholen. An ihrer Stelle bringt Sabine Dahinden (48) Licht ins Dunkel. Vielleicht bringt der TV-Sonnenschein ja ein paar Kerzen mit.