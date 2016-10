Herzogin Kates Kleider werden immer teurer: Schluss mit H&M und Zara?

Eigentlich war sie immer für ihre Garderobe von der Stange bekannt. Herzogin Kate (34) trug Kleider von H&M, Zara oder Topshop, die immer innert kürzester Zeit ausverkauft waren. Jetzt müssen ihre Fans tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ihrem Style-Vorbild folgen wollen. Auf ihrer Staatsreise in Kanada fällt sie mit Luxuskleidern auf.

44000 Franken im Jahr für Kleider

Schon als sie am vergangenen Sonntag aus dem Flugzeug stieg, trug sie ein blaues Kleid der Edeldesignerin Jenny Packham (51). Am Montag erschien sie in einer traumhaften roten Robe von Thornton Bregazzi für rund 1'200 Franken zu einem Empfang. Am Dienstag bezauberte sie dann in einem grünen Kleid von Dolce & Gabbana für 2'500 Franken. Am meisten kostete laut «Gala» aber ein weiss-rotes Kleid von Alexander McQueen aus Lochspitze. Ganze 5'000 Franken soll es kosten! Das sind Welten entfernt von Kleidern von der Stange, die sie noch vor zwei Jahren auch gerne mehrmals trug.

«Kate trägt günstigere Teile für weniger formelle Termine», verrät Susan Kelley, Inhaberin der Website «What Kate Wore» gegenüber der «DailyMail». «Mittlerweile entscheidet sie sich für besondere Anlässe für teurere Kleider von Luxus-Labels.» Der Herzogin steht jährlich ein Budget von rund 44'000 Franken für ihre Kleider zur Verfügung. Bezahlen muss dafür übrigens ihr Schwiegervater Prinz Charles (67).

Lange Hosen wären nicht Standesgemäss

Auch ihr Sohn Prinz George (3) ist bereits ein modisches Vorbild für britische Mamis. Egal bei welchem Wetter, der zukünftige König trägt immer kurze Hosen und Kniehohe Socken. Böse Zungen aus dem Ausland motzten auf den sozialen Netzwerken schon, Kate und Prinz William (34) würden ihren Sprössling nicht zeitgemäss kleiden. Es sehe aus, als ob sie in den Fünfzigerjahren stehen geblieben seien.

Ingrid Seward, Chefredakteurin des britischen Magazins «Majesty» weiss aber, was es mit seiner Garderobe auf sich hat: «Buben tragen kurze Hosen, bis sie acht Jahre alt sind. Das ist sehr britisch.» Auch bei Georges Grossvater Prinz Charles, Papi Prinz William und Onkel Prinz Harry (32) sei das so gewesen. Eine Änderung «würde als nicht standesgemäss wahrgenommen.» Es sei ein grosser Moment, wenn es lange Hosen gäbe, so Seward: «Die Buben fühlen sich dann plötzlich sehr erwachsen.» Bleibt zu hoffen, dass in den nächsten fünf Jahren «Shorts-Wetter» herrscht. (kyn)