Pornhub: Sex-Szene mit Meghan Markle wird zum Klick-Magnet

Damit dürfte es sich Meghan Markle (35) bereits jetzt bei Queen Elizabeth II. (90) verscherzt haben: Die neue Freundin von Prinz Harry (32) ist auf der Sex-Plattform Pornhub ein Hit. Allerdings unfreiwillig, denn die US-Schauspielerin drehte kein Schmuddelfilmchen, sondern ist auf der Pornoseite in Auszügen aus «Suits» zu sehen. In der TV-Serie verkörpert Markle die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane und ist mit Co-Star Patrick J. Adams (35) in einer heissen Sexszene zu sehen, die sich nun zum wahren Klick-Magneten entwickelte. Der Clip wurde gemäss der britischen Zeitung «Mirror» bereits mehr als 40’000-mal angeschaut.

Erfolg auf einer Porno-Website? Für eine Frau an der Seite eines Royals eigentlich ein absolutes No-Go! Auch die Vorwürfe, die Markles Schwester vor wenigen Tagen äusserte, lassen daran zweifeln, dass sie im Palast mit offenen Armen empfangen wird: Samantha (51) bestätigte der Zeitung «The Sun», dass ihre jüngere Schwester seit drei Monaten mit dem königlichen Spross zusammen sei. Markle soll nur am «sozialen Aufstieg» interessiert sein und passe nicht in die Adelsfamilie: «Ihr Verhalten ziemt sich sicherlich nicht für ein Mitglied der Königsfamilie.»

«Die Royals wären entsetzt»

Die hübsche «Suits»-Schauspielerin habe sich in den vergangenen Jahren von ihrer Familie abgewendet und ihrem Vater nicht geholfen, als er in schwere finanzielle Nöte geriet. Gegenüber «Radar Online» fasst Samantha ihre Vorwürfe zusammen: «Die Royals wären entsetzt, wenn sie wüssten, was Meghan ihrer Familie angetan hat. Die Wahrheit würde der Beziehung zu Prinz Harry ein Ende setzen.»

Aktuell kann von einem Beziehungsende aber keine Rede sein. Glaubt man den Medienberichten, ist es zwischen Harry und der Schauspielerin ernst. Sie besuchte bereits mehrmals den Kensington-Palast und lernte Prinz Charles (67) kennen, der sich mit der neuen Freundin seines jüngsten Sohnes bestens verstehen soll. Sogar eine Hochzeit ist laut dem Magazin «People» nicht ausgeschlossen. Ob sich das jetzt mit dem plötzlichen Pornoerfolg ändert? (kad)