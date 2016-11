Meghan Markle: Prinz Harrys neue Freundin hat keine Ahnung von England

Meghan Markle (35) könnte bald die neue Prinzessin an Prinz Harrys (32) Seite werden. Doch bevor das geschieht, muss die Amerikanerin zünftig an ihrem Wissen über Harrys verregnete Heimat arbeiten. Obwohl Markle sich in letzter Zeit immer wieder in London befand, kam sie bei einem England-Quiz des britischen Senders Dave nicht sehr gut weg.

Von 15 Fragen nur vier richtig

15 Fragen über britische Bräuche, Slangwörter und Geschichte musste sich der «Suits»-Star stellen. Richtig beantworten konnte sie davon aber nur vier. Bei der ersten Frage schlug sie sich noch wacker. «Welche dieser Biersorten gibt es wirklich? A: Hoptimus Prime, B: Fizzy Gravy, C: Fursty Ferrest, D: Keith’s Special Flavour, E: Buttface.» Markle tippte korrekt auf Antwort C, obwohl auch A und E richtig gewesen wären. Danach ging es bergab.

Ob Ortsnamen oder Ausdrücke im Londoner Slang Cockney – Markle lag so ziemlich überall falsch. Besonders vernichtend: Die Schauspielerin wusste auch nicht, dass der Löwe das Landestier von Grossbritannien ist. Bei so viel Unwissen wäre die Queen wohl «not amused».

«Ich war die Schlechteste in diesem Spiel»

Eines muss man Markle aber lassen: Die Amerikanerin sprühte während der Fragerunde nur so vor Charme, lachte über ihr eigenes Versagen und spielte gekonnt über ihre Fehler hinweg. «Ich denke, ich war die Schlechteste in diesem Spiel», scherzt sie zum Schluss des Videos.

Ihre Schwester schiesst scharf

Weniger zum Lachen aufgelegt war Markle wohl, als ihre Schwester Samantha (51), die im Rollstuhl sitzt, sich gestern in «The Sun» zu Wort meldete und über die Vielleicht-Bald-Prinzessin herzog. Markle sei nur am «sozialen Aufstieg» interessiert und unterstütze weder sie noch ihren Vater, der in schweren finanziellen Nöten sei. «Die Royals wären entsetzt, wenn sie wüssten, was sie ihrer Familie angetan hat», sagte die aufgebrachte Schwester der Schauspielerin. «Die Wahrheit würde der Beziehung zu Prinz Harry ein Ende setzen.» (klm)