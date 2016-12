Kate und William feiern lieber bei den Schwiegereltern :  Einsame Weihnachten für die Queen

Oh du Schreckliche! Im britischen Königshaus herrscht statt besinnlicher Adventszeit Zoff. Denn Prinz William (34) und seine Frau Kate (34) wollen das Fest der Liebe mit ihren Kindern George (3) und Charlotte (18 Monate) dieses Jahr nicht wie gewohnt bei Queen Elisabeth (90) in deren Landsitz Sandringham, Norfolk verbringen. Sie feiern lieber bei Williams Schwiegereltern in deren sechs Millionen-Franken Herrenhaus in Bucklebury, Berkshire. Das Herzogspaar will die festliche Jahreszeit in Ruhe und ganz privat bei Kates Eltern Michael (67) und Carole Middleton (61) geniessen.

Pippa ist Schuld!

Die mittlerweile 90-jährige Queen ist «not amused», dass sie einsame Weihnachten feiern soll. Zumal sie dies ausgerechnet Kates Schwester Pippa (33) zu verdanken hat, die ihr wegen ihres sexy Kleidungsstils ohnehin schon ein Dorn im Auge ist. Pippa heiratet im nächsten Mai ihren Verlobten James Matthews (41) und will diese Weihnachten noch ein letztes Mal als Ledige mit der gesamten Familie feiern, bevor sie selbst eine Familie gründet.

Da dürfen William, Kate und die beiden herzigen Kinder nicht fehlen! Ganz auf ihre Urenkel verzichten muss die Queen aber nicht. Ihre schwangere Enkelin Zara Philips (35) bringt ihr Töchterchen Mia (2) mit ans Fest. (meg)