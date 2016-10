Riesenrad Touristen sitzen stundenlang im London Eye fest

London – Wegen einer technischen Panne haben Besucher des London Eye stundenlang in ihren Kabinen ausharren müssen. Wie der Betreiber am Sonntag mitteilte, stoppte das moderne Riesenrad am Themse-Ufer am Samstagabend plötzlich kurz nach 19.00 Uhr.