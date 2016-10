Rekordknipser US-Sänger Donnie Wahlberg knackt Selfie-Rekord

New York – Der frühere «New Kids on the Block»-Star Donnie Wahlberg hat es mit einem Selfie-Rekord ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Der 47-Jährige habe während einer Kreuzfahrt innerhalb von 3 Minuten 122 Selfies von sich gemeinsam mit anderen Teilnehmern geknipst.