Publireportage :  Wohnen wie die Hollywood-Diven

Was sie liebte: Romantik, massgeschneiderten Schmuck, Champagner aus teurem Kristallglas

Dramatisch, selbstbewusst und feminin – Wie im wirklichen Leben, ist auch der Interior-Stil der Hollywood-Ikone eine unvergleichliche Mischung aus mystischer Eleganz und purem Glamour. Must-haves: Champagner-Kelche aus teurem Glas, Samtstoffe und klare Farben, die von edlen Kristallleuchten bestrahlt werden.

So funktioniert der Liz-Stil auch bei Ihnen Zuhause:

Trauen Sie sich: opulente Mitspieler sind das A und O für diesen Stil! Kroko-Tapete, schwere Samtvorhänge und glänzendes Chrom verleihen der Couch jede Menge Eleganz. Das Must-have für den Glamour-Chic: ein Barwagen, der neuerdings wie ein Beistelltisch – mit Duftkerzen, Silberdosen und Boxen – dekoriert wird.

Was sie liebte: roséfarbene Hortensien, Perlen, Seidentücher

Stets schlicht und zugleich glamourös, glänzte Sie mit weiblicher Eleganz. Was das Innere der Hollywood-Schönheit und Film-Legende ausmacht? Klare Linien, gepaart mit edlen Materialien wie Samt und Seide, in sanften Farben. Von eleganten Stühlen bis hin zu glänzenden Kissen — pure Eleganz!

So funktioniert der Grace-Stil auch bei Ihnen Zuhause:

Die Fellkissen, rosa Akzente und der Teppich mit Trellis-Muster hätten Grace Kelly garantiert gefallen. It-Pieces für Fashionistas: 3D-Sterne als Wandschmuck sowie Tische mit vergoldeten Bambus-Beinen. Besonders hübsch: Hutschachteln, die sich aufeinandergestapelt in einen Beistelltisch verwandeln.

Was sie liebte: Highheels, Make-up, Diamanten

In den 50er und 60er Jahren war Marilyn Monroe einer der hellsten Sterne in Hollywood. Angemessenen Glanz, der die Ausstrahlung der Diva unterstreicht, schaffen glänzende Stoffe und schimmernde Kissen, die gleichzeitig luxuriös und gemütlich sind.

So funktioniert der Marilyn-Stil auch bei Ihnen Zuhause:

Ein Wohnzimmer mit Metallic-Details, soften Tönen und edlen Stoffen zeigt grosses Stilbewusstsein. Gerahmte Schwarz-Weiss-Fotografien, Silbern funkelnde Lampenfüsse und Möbel mit Samtbezug heben Ihr Wohnzimmer auf ein Marilyn-Monroe-Niveau! Wo kann man besser zur stilvollen Cocktailstunde einladen als in diesem Ambiente?

