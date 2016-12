Publireportage :  Shaqiri-Mania im Sihlcity

Dass Shaqiri Kinderwünsche erfüllt, hat bereits Tradition.

2014 besuchte er den Weihnachtstruck in Winterthur und ermöglichte zusammen mit der Stiftung Wunderlampe einem kranken Jungen ein Treffen mit ihm in der Fahrerkabine des Weihnachtstrucks. Letztes Jahr durfte er auf dem Bundeshausplatz in Bern einen Scheck in unglaublicher Höhe von 126'000 Franken zur Unterstützung von Jugendlichen in Not übergeben. Der Betrag kam durch die Coca-Cola Spenden-Aktion im Rahmen von «jeder Rappen zählt» und dank Shaqiris Jonglierkünsten zusammen: Ein Scheck über 100’000 Franken als Abschluss des Jubiläumsjahrs «100 Jahre Coca-Cola Konturflasche». Und weitere 200 Franken pro Mal, das Xherdan Shaqiri live vor den Augen der Zuschauer einen Ball jonglieren konnte.