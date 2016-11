Publireportage :  ART ON ICE – mit Superstar James Morrison und Soul-Funk-Königin Chaka Khan

Chaka Khan, die US-Amerikanerin aus Chicago, zehnfache Grammy-Gewinnerin, hat mit Grössen wie Miles Davis, Ray Charles und David Bowie gearbeitet. Ihren ersten Solo-Hit landete Khan1978 mit «I'm Every Woman». 1983 kam, mit der Band Rufus, «Ain't Nobody» der Song, der noch heute bei schier jeder Party aufgelegt wird. Und 1984 setzte sich Chaka Khan mit dem Prince-Titel «I Feel For You» das bedeutsamste Denkmal ihres künstlerischen Schaffens.

Superstar James Morrison

Der 31-jährige Brite, grandiose Stimme und sehr charmant, avancierte 2006 in Windeseile vom Strassenmusiker zum Popstar – ausverkaufte Welttourneen, über 4,5 Millionen verkaufte Alben. Seine Hits wie «Wonderful World», «You Make It Real», «Broken Strings» (Duett mit Nelly Furtado) und das betörende «You Give Me Something» sind Klassiker geworden.

Sarah Meier hat sich nach ihrem Rücktritt 2015 zu einem exklusiven Comeback für Art on Ice 2017 entschlossen. Dies nach der Verpflichtung von James Morrison. Die Europameister von 2011: «Morrisons Musik passt für mich fast immer, bis heute ist Morrisons Musik wichtig für mich.»

Vize-Weltmeisterin Ashley Wagner

Erstmals bei Art on Ice auftreten wird die US-Amerikanerin Ashley Wagner. Die 25-Jährige ist die aktuelle Vize-Weltmeisterin und gewann 2014 in Sotschi Team-Bronze.

Stéphane Lambiel und Daisuke Takahashi

Die männlichen Show-Cracks sind 2017 allesamt Publikumslieblinge: Stéphane Lambiel, Daisuke Takahashi und Florent Amodio. Der Walliser Lambiel, zweimaliger Weltmeister und Silbergewinner bei Olympia, wird 2017 zum 15. Mal in Serie einer der Stars von Art on Ice sein.

Die Eiskunstlaufpaare für Art on Ice 2017 sind Ksenia Stolbova & Fedor Klimov und Aljona Savchenko & Bruno Massot. Die Russen gewannen 2014 bei Olympia in Sotschi Team-Gold und Silber im Paarlauf. Savchenko & Massot gewannen für Deutschland bei den EM 2016 in Bratislava Silber und bei den WM 2016 in Boston Bronze.

Und last but not least: Meryl Davis & Charlie White. Die grandiosen Eistänzer aus den USA sind die aktuellen Olympiasieger und zweifachen Weltmeister (2011 und 2013).

«Schlangenfrau» Nina Burri

Art on Ice ist weit mehr als eine Eislauf-Gala. Und deshalb: Einer der Stars von Art on Ice 2017 ist auch die weltweit bekannte Schweizer Kontorsionistin Nina Burri. Berühmtheit erlangte die Bernerin 2011 mit dem zweiten Platz in der Sendung «Die grössten Schweizer Talente».

Art on Ice 2017 Zürich, Hallenstadion / 2. bis 5. Feb. 2017

Lausanne, Patinoire de Malley / 7. und 8. Feb. 2017

Davos, Vaillant Arena / 10. und 11. Feb. 2017 Tickets gibt’s hier: www.artonice.com Hospitality/VIP-Packages:

Zürich, Davos: Sportfokus AG / info@sportfokus.ch / 043 299 44 22

Lausanne: Gabriela Buchs / gabriela.buchs@carre.ch / 044 315 40 20