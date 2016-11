Protestaktion :  Sohn zweier Punk-Ikonen verbrennt Sammlung zur Anarcho-Bewegung

Mit Feuerwerk und Puppen führender Politiker ging Corres Sammlung aus der Ära des Punk am Samstag auf einem Schiff auf der Londoner Themse in Flammen auf. Joe Corré ist der Sohn von Modedesignerin Vivienne Westwood, die den Punk auf den Laufsteg brachte, und Malcolm McLaren, dem Manager der englischen Punkband Sex Pistols.

Deren Hymne «Anarchy in the UK» feierte am Samstag 40-jähriges Jubiläum - ein Datum, das in London mit zahlreichen Konzerten, Ausstellungen und anderen Events zur Punk-Bewegung gewürdigt wurde.

Die Feiern bringen Corré auf die Palme, wie er während seiner Brandstiftung Schaulustigen erklärte: «Punk sollte niemals nostalgisch sein - und er lässt sich auch nicht in einem Museumsworkshop lernen», kritisierte der 48-Jährige. «Punk ist zu einem Marketingwerkzeug verkommen», fügte er hinzu.

«Das Establishment hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, den Punk zu feiern. Es versucht, ihn zu privatisieren, zu verpacken, zu kastrieren», sagte Corré der Londoner Zeitung «The Times». «Es ist höchste Zeit, das alles zu verbrennen». Ein Löschboot der Feuerwehr half anschliessend, die Flammen zu löschen. (SDA)