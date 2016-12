Prinzessin Leia aus «Star Wars» :  Carrie Fisher (60) tot

Das Jahr 2016 fordert ein weiteres Opfer.

Vier Tage nach einem schweren Herzinfarkt ist Carrie Fisher (60) heute Dienstag um 8.55 Uhr gestorben. Noch am Sonntag schrieb ihre Mutter Debbie Reynolds (84), dass sich ihr Gesundheitszustand stabilisiert habe – Trotzdem kam nun alles anders.

«Mit grosser Trauer bestätigt Billie Lourd, dass ihre geliebte Mutter Carrie Fisher heute Morgen verstarb», schreibt Simon Halls, der Sprecher der Familie laut «people.com». «Sie wurde von der Welt geliebt und wird zutiefst vermisst. Unsere ganze Familie dankt für eure Gedanken und Gebete.» Die Mitteilung verfasste er im Namen von Fishers einziger Tochter Billie Lourd (24), die ebenfalls Schauspielerin ist.

Fisher hatte am Freitag auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten. Sie hatte noch in der Luft das Bewusstsein verloren und auf Massnahmen an Bord nicht reagiert. Fisher hatte am Freitag vor Heiligabend auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten. Sanitäter machten nach der Landung der Maschine Wiederbelebungsversuche.

Star Wars machte sie zum Superstar

Fisher wurde als 19-Jährige durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der «Star Wars»-Serie bekannt. 2015 kehrte sie in «Star Wars: Das Erwachen der Macht» in ihrer ikonischen Rolle auf die Leinwand zurück.



Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds und des Sängers Eddie Fisher (1928-2010) spielte auch in Filmen wie «Blues Brothers», «Harry und Sally» und «Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper» mit. Sie veröffentlichte acht Bücher, darunter erst kürzlich ihre Autobiografie «The Princess Diarist». (SDA/bö/kra)