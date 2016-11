Placebo rocken in Zürich: Bassist Stefan Olsdal im Gespräch

Placebo gibt es schon 20 Jahre, herzliche Gratulation! Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Kämpfen! Je mehr man arbeitet und wirklich für seinen Traum kämpft, desto eher hat man Erfolg. Wir lassen uns durch schlechte Tage nicht unterkriegen, obschon wir auch harte Zeiten haben. Ich sehe das mit Brian und mir wie in einer Liebesbeziehung: Wir haben viele Aufs und Abs. Wir wussten aber immer, was wir wollen und haben erkannt, dass es sich lohnt, für einen gemeinsamen Traum zu kämpfen – die Musik.

Hätten Sie vor 20 Jahren gedacht, dass Sie 2016 noch Musik machen würden?

Ja, weil man als Musiker nicht in Pension gehen kann. Das ist Fluch und Segen zugleich. Musik wird immer ein Teil meines Lebens sein. Ich bin dickköpfig – was ich einmal angefangen habe, bringe ich zu Ende. Aufgeben ist nie eine Option für mich.

Dann dachten Sie nie ans Aufhören mit Placebo?

Doch, sogar oft. Aber da gibt es den emotionalen Teil in mir und den rationalen. Ein Affe reagiert auf Emotionen: Wenn er wütend ist, geht er auf jemanden los, auch wenn das dumm ist. Wir haben alle einen Affen in uns drin und manchmal Mühe, unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten. Ich glaube aber daran, dass genau das möglich ist: Wenn ich an meinen Emotionen arbeite, sie manchmal unterdrücke, wird es sich bezahlt machen. Man lernt dadurch viel über sich selber.

Wie hat Sie denn der Erfolg mit Placebo als Mensch verändert?

Er hat mich verletzlich gemacht. Man realisiert, wie schnell etwas auseinanderbrechen kann. Ein anderer Teil in mir fühlt sich auch bestärkt: Placebo ist wie Treibstoff für mich, die Band hilft mir, Dinge in anderen Lebensbereichen zu meistern. Mit 42 spüre ich endlich eine innere Zufriedenheit. Die Panikattacken wurden weniger.

Was sind das für Panikattacken, mit denen Sie kämpfen?

Es ist generell die Existenzangst, die zu solchen Attacken führt. Was ist der Zweck meines Daseins, wohin will ich? Woher soll ich überhaupt all die Kraft nehmen? Das kommt dann alles zusammen, diese Fragen quälen mich oft. In solchen Momenten bricht der besagte «Affe» aus mir heraus.

Wie kämpfen Sie gegen diesen Affen an?

Viel arbeiten hilft, ich habe neben Placebo noch eine andere Band. Ablenkung sorgt dafür, dass der Affe im Käfig bleibt.

Was bereuen Sie in Ihrem Leben?

Die Vergangenheit ist ein grosser, schwerer Fels, den man nicht bewegen kann. Dinge zu bereuen, bringt deshalb nichts. Man kann nur vorwärtsgehen.

Worauf sind Sie im Leben am meisten stolz?

Ganz klar: Ich entschied mit zwölf, dass ich Musik machen will und spiele heute noch immer Konzerte in grossen Hallen.

Genau, am 16. November kommen Sie nach Zürich ins Hallenstadion. Mögen Sie die Schweiz?

Ich mag eure Flagge gar nicht. Ich finde sie komisch wegen des Kreuzes. Sie erinnert mich an Menschen, die Leben retten. An Mediziner, Ärzte, vor denen ich den grössten Respekt habe. Und Landesflaggen hasse ich generell – darum sollte da kein solches Kreuz drauf sein dürfen.