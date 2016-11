Gratis zu Amy Macdonald: Neuer Act bei der Energy Star Night

Das Energy Stars for Free heisst neu Energy Star Night. Der grösste Schweizer Indoor-Musikanlass geht am Freitag, 25. November, bereits zum 14. Mal über die Bühne. Mit dabei: Sängerin Amy Macdonald (29). Ihre drei Alben schafften es in der Schweiz alle in die Top 3 der Hitparade und wurden mehrfach mit Platin ausgezeichnet.

BLICK verlost 5 x 2 Tickets für die Energy Star Night. Sie können mit dabei sein, wenn Sie wissen, ob Amy Macdonald aus der Schweiz oder Schottland kommt.

A) Schweiz B) Schottland

Senden Sie ein SMS mit Keyword ENERGY und Antwort A oder B, Name, Adresse und E-Mail an die Kurzwahl 920 (1.50 Fr./SMS). Per Telefon: 0901 909 026 (1.50 Fr./Anruf). Per WAP: http://m.vpch.ch/BAA51234 (chancengleiche Teilnahme ohne Zusatzkosten via Mobile Internet). Teilnahmeschluss: Heute Donnerstag, 10. November, 24 Uhr.