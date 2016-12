Todesfall George Michael spendete viel Geld

London – Popsänger George Michael war ein grosszügiger Spender für wohltätige Zwecke - der aber stets anonym bleiben wollte. So habe er Millionen an eine Kinderschutzorganisation überwiesen und auch Aids-Kranken geholfen, wie britische Medien am Dienstag berichteten.