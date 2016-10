Sängerin Katie Melua gewährt intime Einblicke im BLICK-Interview

BLICK gewährt Katie Melua (32) intime Einblicke. Katie Melua über ...



... ihre Heimat

«Ich fühle mich in Georgien und England zu Hause. Aber vor allem ist Heimat ein Ort, an dem ich gute Gespräche führen kann.»



... ihre Kindheit

«Ich erlebte den Zerfall der Sowjetunion hautnah. Wir hatten ständig Stromausfälle und zu wenig Wasser für die Badewanne. Umso mehr genoss ich das Schwarze Meer in Batumi. In den Wellen zu planschen und die Sonne auf der Haut zu spüren – das ist für mich bis heute das schönste Gefühl der Welt!»



... ihr Burn-out

«Es war schrecklich! Ich konnte keine klaren Gedanken fassen, nicht mehr mit Leuten sprechen. Ich habe durch den Zusammenbruch erkannt, dass Gesundheit über allem steht.»



... Drogen

«Ich trinke nicht und nehme keine Drogen. Ich finde es einfach nicht aufregend. Meine eng­lischen und georgischen Freunde nerven sich darüber. Die trinken alle viel und sehr gerne.»



... ihre Leidenschaft

«Ich war ein Adrenalin-Junkie, dann hatte ich eine Strickphase. Aktuell bin ich verrückt nach Vertretern des Great American Songbook wie Hoagy Car­michael oder Cole Porter. Ich sammle Namen, Werke, Fotos – ich mache ein Buch daraus.»



... ihren Glauben

«Ich bin am ehesten eine Agnostikerin. Es könnte sein, dass es Gott gibt. Vielleicht ist da aber auch gar nichts.»



... ihre Ehe mit James Toseland

«Meine Ehe ist glücklich, was mich überrascht! Scheidungen und Dramen sind fast normaler als glückliche Beziehungen.»



... Kinder

«Meine Eltern lassen mich, seit ich 25 bin, nicht mehr in Ruhe damit. Ich will diesen Schritt bald machen.»



... die Schweiz

«Ich habe noch kein Land gesehen, das so romantisch und detailverliebt ist. Darum seid ihr auch so bekannt für Uhren und Puppenhaus-Möbel. Die Schweiz ist inspirierend, ich habe hier einige Songs geschrieben. Es liegt etwas in der Luft!»



... Velos

«Ich reise viel mit dem Flugzeug – bin aber sehr dankbar für ‹Nine Million Bicycles›. Ohne den Song wäre ich nicht hier.»



... ihren Wunsch

«Handys machen süchtig und lenken vom Wesentlichen ab. Ich will den Verführungen der neuen Welt besser widerstehen können.»