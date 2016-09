Rekord :  Adele verkauft Album «25» in den USA mehr als zehn Millionen Mal

Wie ihr Pressesprecher am Dienstag mitteilte, verlieh der Verband der Musikindustrie in Amerika (RIAA) Adele dafür eine Diamant-Schallplatte bei einer Zeremonie in der New Yorker Mehrzweckarena Madison Square Garden, wo sie gerade sechs ausverkaufte Konzerte absolviert hatte.

Die Recording Industry Association of America bescheinigte Adele zudem, dass sich ihr Vorgängeralbum «21» in den USA, dem weltweit grössten Musikmarkt, 14 Millionen Mal verkauft habe.

Die Sängerin hatte sich in einem ungewöhnlichen Schritt zunächst geweigert, das Album auf Streamingdienste wie Spotify zu stellen. Dort erschien das Studioalbum - Adeles drittes und das erstes seit mehr als vier Jahren - erst im Juni. Wie schon die Alben «19» und «21» ist «23» nach dem Alter der Sängerin benannt, in dem sie die Arbeit an dem Album begann. (SDA)