Orchester :  Junges Frauen-Orchester aus Afghanistan in Davos und Zürich

Es ist das erste weibliche Ensemble in der Geschichte von Afghanistan: Das Jugendorchester «Zohra» gestaltet am 20. Januar den Abschlussabend des WEF in Davos und tritt am 21. Januar im Kleinen Saal der Zürcher Tonhalle auf.