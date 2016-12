Offizielles Comeback :  Guns N’Roses rocken Zürich!

Die Rückkehr der gefeierten Band mit den Originalmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan haben in Nord- und Südamerika über zwei Millionen Fans begeistert. Jetzt kommen die auferstandenen Guns N’ Roses nach Europa: Mit ihrer rekordbrechenden «Not In This Lifetime»-Tournee machen sie am Mittwoch, 7. Juni, im Zürcher Letzigrund ­Stadion halt. Dabei werden sie Hits wie «Sweet Child O’ Mine», «November Rain», «Live And Let Die» und «Paradise City» spielen.

Der Vorverkauf für ­das Hardrock-Ereignis der Superlative beginnt am Freitag, 9. Dezember, 10 Uhr, bei Ticketcorner.