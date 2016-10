Oesch’s die Dritten auf hoher See :  Mittelmeer-Jodel

«Was für ein Traum», schwärmt Jodlerin Melanie Oesch (28). «Wir konnten als Familie verreisen und unsere Fans gleich auch noch mitnehmen.»

Rund 160 Volksmusikfreunde folgten dem Jodel und erfreuten sich an den Auftritten von Oesch’s die Dritten, der Calimeros und Schlagersängerin Nadine (24).

Von Venedig (I) ging es mit der Costa Deliziosa über Bari (I) auf die griechische Insel Korfu. Dort erkundeten Melanie und Mutter Annemarie (53) bei einem Rundgang die Altstadt.

Nach Korfu wurden die griechischen Touristendestinationen Mykonos und Santorini angesteuert. An Bord gab es immer wieder kulinarische Spezialitäten aus dem Mittelmeerraum. «Auf so einer Kreuzfahrt darf man auch mal ein wenig sündigen», sagt Melanie mit einem Augenzwinkern.

Nach einem Abstecher in die kroatische Stadt Dubrovnik fuhr das Schiff am achten Tag im Ausgangshafen von Venedig ein. Und mit einem Juchzer ging es zurück an Land.