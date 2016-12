Musik :  Bob Dylan kommt im Frühjahr für zwei Konzerte nach Stockholm

Ob Dylan in der schwedischen Hauptstadt seinen Nobelpreis abholt, ist unklar. Die Schwedische Akademie, die den Preis vergibt, wollte «Details bekanntgeben, wenn es einen konkreten Plan gibt», wie Akademie-Chefin Sara Danius am Montag in einer E-Mail an die Deutsche Presse-Agentur schrieb.

Dylan, dem die Auszeichnung im Oktober für seine «poetischen Neuschöpfungen in der grossen amerikanischen Gesangstradition» zuerkannt worden war, fehlte bei der Preisverleihung am Wochenende.

Um den Preis behalten zu dürfen, muss er innerhalb von sechs Monaten die traditionelle Nobelvorlesung halten. Diese könnte er auch per Video einreichen.

Auf der Tour 2017 sind weitere Konzerte geplant: im schwedischen Lund, in Antwerpen, Cardiff, Bournemouth, Nottingham, Glasgow, Liverpool, London und schliesslich in Dublin, wo der Rockpoet am 11. Mai auftritt. (SDA)