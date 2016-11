Ministry-Sänger Al Jourgensen lebt auf einem anderen Planeten :  «Trump wird nie Präsident»

BLICK: Sie sehen gut aus für einen, der längst tot sein müsste.

Al Jourgensen: Ich gebe mir reichlich Mühe. So schlimm ist es allerdings nicht um mich bestimmt, wie alle meinen. Die Zeiten, in denen ich täglich Blut kotzte, sind vorbei. Ich rühre inzwischen nicht mal mehr die Medikamente an, die mir mein verdammter Hausarzt verschreibt.



Vor kurzem mussten Sie doch wieder in den Entzug?

Wegen meiner dämlichen Ex-Frau! Sie hat mich eingeliefert. Ich wäre da nie freiwillig hin! Es ist rührend, wie besorgt manche Mitmenschen sind. Ernsthaft: Ich rühre keine Drogen mehr an, harten Alkohol trinke ich auch keinen. Ich gönne mir höchstens ein paar Bierchen pro Tag, so um die zehn, um genau zu sein.



Mit der Band Ministry machen Sie schon 35 Jahre Lärm. Nie genug davon?

Doch. Ich gebe ja auch nicht gerne Konzerte. Auf Tournee fühle ich mich immer wie ein Schwindler, weil ich diese alten Songs singen muss. Lieber verbarrikadiere ich mich im Studio, wo ich an neuen Ideen tüfteln und mich wie ein echter Künstler fühlen kann, nicht wie ein Betrüger.



Warum geben Sie überhaupt noch Konzerte?

Weil man den Fans zwischendurch auch etwas zurückgeben sollte. Sie haben mir viel gegeben in den letzten Jahrzehnten, da will ich nicht egoistisch sein. Mittlerweile sind Live-Shows für mich aber nicht mehr so traumatisch wie früher.



Hatten Sie je einen Plan B im Leben?

Ja, im Laden Tüten packen! Ich hatte auch noch einen Plan A: Ich wollte einst Geschichtslehrer werden! Hat beides nicht geklappt. Na ja, so wurde ich halt Rockmusiker. Das war höchstens mein Plan F. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in diesem Rockstar-Zirkus lande.



Wie lange halten Sie noch durch?

Ich bin jetzt 58. Meine Rente kriege ich erst mit 65, wenn bis dann überhaupt noch irgendetwas übrig ist, weil die Regierung das ganze Geld der Alten für Bomben, den CIA, FBI und den anderen Müll ausgegeben hat. Ich rechne nicht damit, bald aufhören zu können. Aber das ist okay. Im Geiste fühle ich mich ohnehin nicht älter als zwölf.



Sie haben unzählige Piercings. Wie kommen Sie damit eigentlich durch die Flughäfen?

Ich bin super nett, strecke meine Arme aus und sage den Kontrolleuren, dass sie mich so lange durchsuchen dürfen wie sie wollen. Sie nehmen es dann meist ziemlich humorvoll.



Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?

Natürlich! Das muss aber nicht auf diesem Planeten oder in dieser Dimension sein. Es mag verrückt klingen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich schon jetzt auf mehreren Planeten parallel existiere. Und das zum Teil auch als Mitglied einer ganz anderen Spezie. Ich träume oft davon.



Sie Armer!

Im Gegenteil! In einem Traum, den ich immer wieder habe, bin ich ein Kind, das in einem Flohmarkt arbeitet. Rundherum hats ganz viele Kreaturen, die aus «Stars Wars» entsprungen sein könnten. Niemand stört sich an den unterschiedlichen Geschöpfen, die hier zusammen leben und arbeiten. Alle wollen nur eines: überleben. Und das funktioniert in der Gemeinschaft besser als allein. Deshalb suchen wir uns auch immer die stärksten Partner, die wir finden können: Sei es im Job, im Bett, auf dem Golfplatz... Dieser Traum kommt mir jeweils sehr echt vor.



Sie äussern sich immer wieder sehr kritisch über die US-Politik. Wird Donald Trump Ihr nächster Präsident?

Keine Chance! Nur weil alle so oft über ihn, seine dämlichen Slogans und seine beschränkten Anhänger berichten, heisst das noch lange nicht, dass sich die Mehrheit in die Irre führen lässt. Natürlich ist es beängstigend, dass sich mittlerweile vier von zehn Amerikanern Trump als Präsidenten vorstellen könnten. Dieser Rechtsrutsch geschieht aber überall.

Warum?

Je multikultureller die Welt wird, um so verzweifelter kämpft die weisse imperialistische Oberschicht für die Erhaltung ihres Königreichs. Ein vergeblicher Kampf. Wir erleben ein zweites Mal die letzten Tage Roms. Gut, dass ich noch ein paar Freunde auf den anderen Planeten habe.



