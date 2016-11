Livestream aus dem Studio :  Schreibe einen Song mit Luca Hänni!

Wolltest du schon immer mal einen Song mit Luca Hänni aufnehmen? Hier kommt deine Chance! BLICK besucht den Teenie-Schwarm heute in seinem Studio, wo er einen neuen Hit verfasst - und du kannst dabei helfen. Entscheide, welcher Beat dem Song zu Grunde liegt. Sei dabei, wenn Luca aufnimmt und kommentiere den Song live auf Facebook von Blick am Abend. So nahe warst du deinem Star noch nie!

Und das ist noch nicht alles: Luca hat Geschenke für alle Fans eingepackt. Willst du Tickets für sein nächstes Konzert? Kein Problem! Stehst du auf die Kleider aus seiner neusten Mode-Kollektion? Luca hat an dich gedacht. Schau dir ganz einfach den Livestream an und gewinne die coolsten Goodies aus dem Hänni-Universum. Luca freut sich auf dich! (red)