Happy Birthday! Shirley Bassey wird heute 80 - Diva aus Wales

London – Sie hat sich aus tiefster Armut in die Paläste hochgearbeitet: Die britische Sängerin Shirley Bassey wird heute 80. Mit ihren Bond-Titelsongs schoss sie in den Legendenhimmel: «Diamonds Are Forever», «Goldfinger» und «Moonraker».