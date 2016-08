MTV Video Music Awards: Die Highlights des Abends

Gewinner der MTV Video Music Awards 2016

Video of the Year: Beyoncé - «Formation»

Song of the Summer: Fifth Harmony - «All in My Head (Flex)»

Female Video: Beyoncé - «Hold Up»

Male Video: Calvin Harris feat. Rihanna - «This is What You Came For»

Hip-Hop Video: Drake - «Hotline Bling»

Collaboration Video: Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign - «Work from Home»

Breakthrough long-form Video: Beyoncé - «Lemonade»

New Artist: DNCE

Art Direction: David Bowie - «Blackstar»

Choreography: Beyoncé - «Formation» (Chris Grant, Jaquel Knight, Dana Foglia)

Direction: Beyoncé - «Formation» (Melina Matsoukas)

Cinematography: Beyoncé - «Formation» (Malik Sayeed)

Editing: Beyoncé - «Formation» (Jeff Selis)

Visual effects: Coldplay - «Up & Up» (Vania Heymann, Gloria F X)