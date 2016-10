Depeche Mode mit neuem Album auf Tournee: Kein Ende in Sicht

CD-Release «Könnten immer weitermachen» - Depeche Mode kündigt neue Platte an

Mailand – Nach knapp drei Jahren will die britische Synthie-Pop-Band Depeche Mode im Frühjahr 2017 ein neues Album veröffentlichen. «Wir könnten immer weitermachen», sagte Frontmann und Sänger Dave Gahan am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Mailand.