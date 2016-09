BLICK im Studio mit den Tessiner Erfolgs-Rockern :  Hier schrauben Gotthard am nächsten Bang

Am nächsten Freitag, dem 13., im Kalender knallts! «Das wird unser Glückstag», freut sich Gitarrist Leo Leoni (51). Im Januar 2017 erscheint das zwölfte Studioalbum der Tessiner Erfolgsrocker. «Wir haben ein Album voller Knaller», kündigt Leoni an. «Wir drücken noch einmal voll aufs Gaspedal!»

Die fünf Musiker haben sich in den vergangenen Monaten im Yellow House Studio in Lugano TI verkrochen, um an den neuen Songs zu schrauben. «Zwei Dutzend Lieder haben wir geschrieben», sagt Sänger Nic Maeder (47). «Am Ende werden wir die rund 15 besten veröffentlichen.» Maeder schwärmt: «Die Aufnahmen haben riesig Spass gemacht.»

Produziert wird die CD nicht nur im hauseigenen Studio, sondern auch in den le­gendären Wisseloord Studios bei Amsterdam, wo Gotthard 2013 mit Starproduzent Charlie Bauerfeind (53) schon ihre letzte CD «Bang!» abgemischt haben. Dort entstanden in den 70er- und 80er-­Jahren auch einige der grössten Hits von

Elton John (69) und Van Halen.

«Wir haben noch lange nicht genug!»

Er hätte nie gedacht, dass die Gruppe 2017 noch aktiv sein könnte, gesteht Leoni, der Gotthard vor genau 25 Jahren gegründet hat – zusammen mit dem 2010 bei einem Töffunfall tödlich verunglückten ­Steve Lee (†47). «Ich erinnere mich an unsere Anfangstage, als wäre es gestern gewesen», so Leoni leicht wehmütig. «Aber eigentlich ist alles besser herausgekommen, als wir uns je erträumt hatten», ergänzt er.

Während ihrer langen Karriere haben Gotthard über drei Millionen Alben verkauft, sie standen 15 Mal auf Platz eins der Hitparade. Ihre Ballade «Heaven» gehört zu den grössten Ohrwürmern der Schweiz.

Anlässlich des runden Geburtstags werden die Rocker 2017 auf ausgedehnte «25th Anniversary»-Jubiläumstour durch Europa gehen. «Die letzten 25 Jahre waren gerade mal die erste Runde», sagt Leo Leoni und schwört lachend: «Wir haben noch lange nicht genug!»