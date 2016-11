Bestes Rap/Hip Hop-Album Drake gewinnt ersten American Music Award

LOS ANGELES, KALIFORNIEN (USA) - Das US-Musikerduo Twenty One Pilots und der kanadische Rapper Drake haben bei den American Music Awards erste Preise gewonnen. Twenty One Pilots wurde zum Auftakt der Gala am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles als beliebteste Pop/Rock-Band ausgezeichnet.