DJ Antoine: Basler Musiker stürmt auf Platz 7 der US-Hitparade

Mehr als zwanzig Jahre träumte er davon. Nun ist sein Traum wahr geworden: DJ Antoine schaffte es mit dem Lied «Holiday» als erster Schweizer Künstler überhaupt in die Top Ten der amerikanischen Bill­board-Charts (Platz 7 in der Sparte Dance-Club). «Ich fühle mich wie der König der Welt», freut er sich. So oft sei er seinem Ziel nahe gewesen. «Jetzt habe ich es endlich geschafft!»

Mit den House-Hymnen «Welcome to St. Tropez» und «Ma Chérie» kratzte Antoine bereits 2011 am Durchbruch in den USA. Und schon 2006 landete er dort mit «This Time» ­einen veritablen Club-Hit – die Single verkaufte sich über 200 000-mal. «Damals war House-Musik in Amerika allerdings noch nicht so angesagt», erinnert er sich. Im umsatzstärksten Musikmarkt der Welt offenbarten sich ihm heute ganz andere Möglichkeiten. «Was elektronische Musik angeht, haben die USA ein riesiges Nachholbedürfnis», erklärt Antoine. «Dort kann man noch extrem viel erreichen!»

Der Basler Musiker gehört in Europa längst zu den schillerndsten Stars der DJ-Szene. Er tritt regelmässig vor Zehntausenden Fans auf, fliegt gerne im Privatjet zu seinen Shows, badet im Erfolg.

Seit 2015 ist er mit dem Walliser Model Laura Zurbriggen (21) liiert. Auf Tour begleitet ihn bisweilen Sohn Sebastian (16). Er war auch 2015 auf der griechischen Insel Santorini dabei, als Antoine die ersten Töne von «Holiday» schrieb. Eingesungen wurde das Lied schliesslich in Los Angeles von R-’n’-B-Star Akon (43). Das dazugehörende Video drehten Antoine und Akon gemeinsam in Monaco. «Ich wusste sofort, dass wir hier einen tollen Sommerhit haben», sagt er selbstbewusst. «Ich habe den Glauben, eines Tages auch in Amerika durchzustarten, nie verloren.»

Mit seiner Platzierung in der Billboard-Hitparade kann DJ Antoine nun sogar erstmals auf eine Nomination für den Grammy hoffen – die wich­tigste Auszeichnung in der Musikbranche! «Mehr geht aber definitiv nicht mehr», so An­toine überglücklich.