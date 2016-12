Es handelt sich dabei um die meist wenig beachteten klassischen Sparten: Das Orchestre de la Suisse Romande ist mit «Ibert: Orchestral Works» unter Neeme Järvi in der Kategorie Best Orchestral Performance aufgestellt. Und als Best Classical Solo Vocal Album kandidiert «Monteverdi» von Magdalena Kožená und dem La Cetra Barockorchester Basel.

In den populäreren Sparten sind der frühere Teenie-Star Justin Bieber und die dänische Popgruppe Lukas Graham in jeweils zwei der drei Königskategorien vorgeschlagen.

Die Grammys werden am 12. Februar in 84 Kategorien verliehen. US-Late-Night-Moderator James Cordon wird die 59. Auflage der Show im Staples Center in Los Angeles präsentieren. (SDA)