Heimweh - Die Musikgruppe holt bereits die goldene Schalltplatte

«Ich bin total baff! Dass unser Chor so einschlägt, hätte ich niemals gedacht», sagt Produzent Georg Schlunegger (35). Zwei Jahre lang hatte der gebürtige Grindelwaldner nach den schönsten Männerstimmen der Schweiz gesucht. Gefunden hat er sie unter anderem im Muotatal, im Emmental oder im Appenzell. Aus sieben Kantonen kommen die urchigen Jodler, Bässe oder Tenöre.

Mit seiner herzergreifenden Ballade «Rosmarie» hat der Chor einen Überraschungshit gelandet, der beim Konzert am Eidgenössischen Schwingfest in Estavayer-le-Lac FR vor eineinhalb Wochen von Tausenden Zuschauern mitgesungen wurde. Noch nie war es so schön, Heimweh zu haben!

