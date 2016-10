Museen New Yorker MoMA nimmt Original-Emojis in Sammlung auf

New York – Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) hat die Original-Emojis in seine renommierte Sammlung aufgenommen. Die 176 Symbole - beispielsweise Smiley, Herz und Blitz - sollen ab Dezember in der Lobby des Museums in Manhattan gezeigt werden.