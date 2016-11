Mundart-Sänger Florian Ast (41) über seine 20-jährige Karriere 9 Höhepunkte und 1 Tiefschlag

Mit «Träne» schrieb Florian «Flöru» Ast (41) den meistverkauften Mundart-Song der letzten 20 Jahre. Nun feiert der Berner ein rundes Jubiläum. BLICK verrät er, was seine Höhepunkte in den letzten zwei Jahrzehnten waren. Und was ihn richtig aus den Socken gehauen hat.