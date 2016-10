Monarchie Herzogin Kate auf erster Solo-Reise im Ausland

Den Haag – Die Herzogin von Cambridge, Catherine, ist zu Besuch in Den Haag. König Willem-Alexander begrüsste Kate am Dienstag in seinem Landhaus Villa Eikenhorst bei Den Haag. Es ist die erste offizielle Auslandsreise der Duchess ohne ihren Mann, Prinz William.