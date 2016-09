Moderatorin Tanja Gutmann (39) nutzt ihr Schicksal, um anderen zu helfen :  Sprechstunde bei Gutmann

Die Hirn­tumor-Opera­tion vor 14 Jahren hinterliess bei Tanja Gutmann (39) eine lange Narbe hinter dem linken Ohr – nicht aber auf ihrer Seele. «Doch bis dahin war es ein langer Weg», sagt sie. Der Schicksalsschlag habe sie in euphorische Stimmungen, aber auch in Depressionen versetzt.

«Ich konnte meinem Körper plötzlich nicht mehr vertrauen. Vor allem die ersten zwei Jahre war ich wie auf einer Achterbahn.» Doch sie hat es geschafft. Die Mutter eines zweijährigen Sohnes hat sich ins Leben zurückgekämpft.

Positives Denken

«Ich habe sehr viele Ressourcen entdeckt und mich auch auf das positive Denken fokussiert», so die Moderatorin. Zudem hat sie sich zur Hypnosetherapeutin ausbilden lassen.

Ihre Erfahrungen mit dem Tumor und sich selbst hat sie im Buch «Dem Leben so nah wie nie zuvor» niedergeschrieben. «Bei Übungen, Tipps und Informationen hatte ich grosse Unterstützung durch Spezialisten», erklärt Gutmann.

«Das Buch soll Mut machen, das Leben anzupacken. Ich möchte mit meinen Erfahrungen den Leser motivieren, mit Schicksalsschlägen kon­struktiv und positiv umzugehen.»

Ressourcen nutzen

Sie habe am eigenen Leib erfahren, dass jeder die Chance habe, Lebensprüfungen so anzugehen, dass man sie bestehe. «Bewusst eine Situation zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen, ist eine wunderbare, bereichernde Erfahrung.» Das will Tanja Gutmann in Seminaren ab kommenden Februar weitergeben.

«Ich möchte die Menschen bestärken und Ihnen Möglich­keiten aufzeigen, das eigene Potenzial zu entdecken, die eigenen Ressourcen zu wecken und zu nutzen.»

Für sie ist heute klar: «Dank des Tumors bin ich glücklicher und mental stärker als je zuvor.»

Heute Abend liest Tanja Gutmann erstmals aus ihrem Buch (Buchhandlung Rösslitor, St. Gallen).