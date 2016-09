Mode-Unternehmerin Bianca Gubser Keyman produziert veganen Pelz

Sie ist in der High Society von St. Moritz GR gross geworden. Dem noblen Ort, in dem Nerz und Zobel so selbstverständlich getragen werden wie Flip-Flops am Strand. «Da­raus entstand mein Bedürfnis, dem tierischen Pelz ein künstliches Gegengewicht zu geben», sagt Bianca Gubser Keyman (27), die Stieftochter von Verleger Jürg Marquard (71).

Vor zwei Jahren gründete sie das vegane Label No Animal Brand, kurz NAB.

Ihre neue Kollektion nahm sie Anfang Monat auch mit in die USA ans Burning-Man-Festival in die Black-Rock-Wüste im Bundesstaat Nevada.

Da feierte sie mit ihrer Freundin und Victoria’s-Secret-Model Sara Sampaio (25) in Boots und falschem Pelzmantel. «Wir waren zwischen Sandstürmen, heisser Musik und kalten Nächten», so Bianca, die von ihrem Ehemann, dem türkischen Geschäftsmann Ahmet Keyman (30), und Freunden begleitet wurde.

«Wir erlebten ein super Fest. Alle lassen einen leben, niemand schaut dich komisch an, egal, ob du im Bademantel oder im Latexbikini rumläufst», so die Designerin, die in ihrem Camp auf Oscar-Gewinner Leo­nardo DiCaprio (41) traf. «Auch er genoss, dass er in Ruhe feiern konnte», so Gubser.

Jetzt bereitet sie sich auf ihren nächsten Auftritt vor. Am Samstag präsentiert sie bei Jelmoli in Zürich ihre vierte vegane Schuhkollektion. Die Modelle gibt es ab 199 Franken. «Vegane Mode wird aufwendig produziert. Daher ist sie nicht ganz günstig, aber tierisch cool.»