Miss Schweiz Lauriane Sallin im Disneyland :  Kuscheln mit Klopfer

Dieser Anblick wärmt auch am kältesten Wintertag: Lauriane Sallin (23) beim Kuscheln mit Klopfer – die Miss Schweiz ist zu Besuch im weihnachtlich geschmückten Disneyland Paris.

«Das erste Mal war ich mit neun Jahren hier», sagt die Freiburgerin. «Mir gefällt die märchenhafte Stimmung, eine heile, kleine Welt, in der man auch mal alles vergessen kann. Schon damals bin ich aber auch auf Achterbahnen wie dem Rock ’n’ Roller Coaster gefahren.»

Neben ihren Auftritten als Miss Schweiz und bei Hilfsprojekten für Kinder in Marokko ist Lauriane wieder zurück an der Uni. Sie lernt für den Bachelor in Französisch und Kunstgeschichte.

Im Disneyland wollte sie sich ein bisschen entspannen. Ihre liebste Prinzessin? «Pocahontas! Ich bin wie sie in einem Dorf aufgewachsen, war ständig draussen in der Natur mit vielen Tieren. Und ich liebe die Freiheit wie sie», antwortet Lauriane.