Milo Moiré veröffentlicht Kalender :  Nackt durchs ganze Jahr

Jetzt kann sie sich jeder an die Wand hängen: Das Schweizer Aktmodell Milo Moiré (33) hat einen Kalender veröffentlicht. Darauf zu sehen: Bilder von ihr, wie sie sich in allen möglichen Positionen der Sonne zuwendet. Der Kalender heisst denn sinnigerweise auch «Solaris», was im Lateinischen so viel bedeutet wie: der Sonne zugehörig.

Milo Moiré ist die berühmteste Nacktkünstlerin der Welt, immer wieder sorgt sie mit provokanten Auftritten und gewagten Performances für Gesprächsstoff. Sie wurde deswegen auch schon verhaftet. Mit ihrem Kalender regt die sexy Luzernerin nun aber auch zum Träumen an.