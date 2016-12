Mike Shiva (52) macht aus seinen Zahlen ein Geheimnis :  «Wenn ich gewinne, verlange ich kein Geld mehr für Beratung»

50 Millionen! Gewinnen Sie einen Monster-Schein im Wert von 840 Franken!

Es ist ein Tag für die Geschichts­bücher: Am Mittwochabend überstand der Jackpot beim Schweizer Lotto auch die 44. Ziehung in Folge. Er steht jetzt bei unfassbaren­ 50 ­Millionen Franken!

Zum ­Vergleich: Am 23. August 2014 wurde er bei 48,6 Millionen geknackt – das sollte ein Rekord für die Ewigkeit sein. Aber der Lotto-Wahnsinn geht in diesem Dezember weiter. Für die Ziehung am Samstag verlosen wir wieder den teuersten Lottoschein, den es gibt (840 Franken), dazu zwei Super-Scheine für je 210 Franken.

Der Monster-Schein mit neun Zahlen und vier Glückszahlen entspricht 336 Einzeltipps. ­Dafür kann ein Vierer mit Glückszahl mehr als 5000 Franken einbringen! Die Super-Scheine entsprechen jeweils 84 Einzeltipps. Alles, was Sie brauchen, um einen solchen Schein zu gewinnen, ist die richtige Antwort auf die Tagesfrage – und etwas Glück. Die Gewinner werden sofort nach Teilnahmeschluss am Samstag, 3. Dezember, um 17 Uhr ermittelt.

So können Sie gewinnen

BLICK verlost einen Monster-Schein und zwei Super-­Scheine! Wenn Sie die Antwort auf folgende Frage kennen, können Sie einen der Scheine gewinnen:

Wer den Jackpot knackt, braucht die richtigen ...

A: Zahlen

B: Buchstaben

Wählen Sie die Telefon­nummer 0901 595 564 (1.50 Fr./Anruf vom Festnetz). Geben Sie Name, ­Adresse und Telefon samt Vorwahl an. Oder senden Sie ein SMS mit Keyword ­SCHEIN und dem Antwortbuchstaben an die Kurzwahl 530 (1.50 Fr./SMS). Auch hier: Name und ­Adresse nicht vergessen!

Oder machen Sie mit via http://m.vpch.ch/BLI12373 für eine chancen­gleiche Teilnahme ohne Zusatz­kosten per Mobile Internet (WAP).