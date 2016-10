Marco Rima überraschend zurück auf der Bühne

Zwei Jahre war er mit dem Programm «Made in Hellwitzia» unterwegs, brachte mehr als 100'000 Fans in der Schweiz und Deutschland zum Lachen. 2017 wollte sich Marco Rima (55) ein Time-out gönnen. «Um mich wieder ausgiebig um meine Familie zu kümmern und um neue Projekte anzudenken.»

Doch jetzt kommt alles anders! Völlig überraschend kehrt Marco Rima mit einem Best-of aus seiner 37- jährigen Komikerkarriere auf die Bühne zurück. «Ich kann einfach nicht anders», erklärt er lachend.

«Just For Fun» heisst das neue Programm, in dem Rima alte Highlights aus «Marcocello», «Think Positive», «No Limits» oder «Time Out» neu interpretiert. Dazwischen gibts auch jüngere Nummern aus «Made in Hellwitzia».

Der Grund für seine Rückkehr sei «reiner Zufall», sagt er. Im Casinotheater Winterthur sind unlängst zwei Vorstellungen ausgefallen, Rima sprang kurzfristig ein. «Ich wollte für diese Auftritte etwas ganz Spezielles machen, also entschied ich mich für ein Best-of-Programm.» Die Shows waren innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Die Exkursion in die Vergangenheit habe riesig Spass gemacht, sagt der Comedy-Star. «Einige Nummern sind zum Glück wunderbar gealtert!»

Rima führt «Just For Fun» im Frühling 2017 genau 37 Mal auf, analog zu seinen 37 Jahren als Komiker! Und damit die Familie nicht zu sehr auf ihn verzichten muss, nur an Wochen­enden. «Während der Woche habe ich genug Zeit für mein Time-out», witzelt er.